8 marzo: Siracusano, donne straordinarie colonne portanti della nostra società

- "Se ci voltiamo indietro, e guardiamo alle condizioni nelle quali hanno vissuto le nostre nonne e le nostre mamme, ci rendiamo conto che negli ultimi decenni - almeno in Italia - sono stati fatti passi da gigante, per le donne e per il loro ruolo nella società. E anche in politica, oggi abbiamo un presidente del Consiglio e una leader dell'opposizione donne, negli scorsi anni abbiamo avuto il primo presidente del Senato donna, e tanti altri passi in avanti sono stati compiuti nel mondo dell'impresa, della scienza, dell'università, del lavoro. Ma la reale parità tra uomo e donna è ancora lontana, soprattutto nella quotidianità, nelle opportunità di accesso a tante professioni, nelle retribuzioni, nella conciliazione famiglia-lavoro, nella cultura. Questo 8 marzo sia occasione per rivendicare i risultati raggiunti e per individuare nuovi traguardi da perseguire. Senza mai abbassare la guardia nei confronti della violenza contro le donne, una piaga da combattere con assoluta determinazione. Sinceri auguri a tutte le donne, straordinarie colonne portanti della nostra società". Lo afferma in una nota Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento. (Com)