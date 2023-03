Francia: Edf ancora alle prese con problemi nelle centrali nucleari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico Edf si trova sotto pressione dopo che sono stati rinvenuti nuovi problemi in una delle sue centrali nucleari nella Senna Marittima, nel nord della Francia. L'Autorità della sicurezza nucleare ha chiesto all'azienda di "rivedere la sua strategia" per risolvere i problemi che stanno riscontrando le centrali in Francia dal 2021. Edf dovrebbe quindi effettuare delle analisi più approfondite in tutto il suo parco nucleare, uno sviluppo che sembra far emergere delle incertezze sulle capacità di produzione. La Francia conta in tutto 56 reattori. Sui 16 ci costruzione più recente e considerati come i più sensibili dieci devono essere effettuati controlli e attività di manutenzione nel 2023. (Frp)