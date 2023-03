Senato: Lorefice (M5s), stop urgenza ddl Isole minori? Maggioranza inverte funzioni governo-Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La partecipazione "piena di quest'Aula nel 2018 è testimonianza chiara che c'era un interesse trasversale a mettere mano a una problematica, quella legata alla legge quadro per le Isole minori italiane, e il voto unanime dovrebbe sollevare da qualsiasi dubbio". Lo ha detto il senatore del Movimento cinque stelle, Pietro Lorefice, intervenendo in Aula sul voto del calendario dei lavori. "Le leggi le fa il Parlamento; c'è un disegno di legge approvato, che è perfettamente aderente e conforme a quello che è il dettato dell'articolo 81, e ora ci si chiede di prendere ulteriore tempo e poi il governo - non si sa quando - porterà la propria proposta di legge. Perciò, stiamo invertendo le funzioni", ha osservato Lorefice per poi concludere: "Ribadisco con fermezza la richiesta di inserimento in calendario del disegno di legge con la proposta ex articolo 81 e perciò chiedo di votare in maniera palese contro la proposta del presidente Romeo del gruppo Lega. Ribadiamo con forza cos'è il Parlamento italiano, altrimenti la prossima volta che ascolterò interventi dei colleghi che inneggiano alla questione che il Parlamento è sempre in prima linea per formare le nuove leggi, interverrò ulteriormente". (Rin)