Regno Unito: Braverman, nuova legge anti immigrazione "non infrange il diritto internazionale"

- Il nuovo disegno di legge contro l'immigrazione illegale del Regno Unito "non infrange il diritto internazionale". Lo ha ribadito la ministra dell'Interno britannica Suella Braverman durante un'intervista rilasciata all'emittente televisiva "Sky News", in cui ha dichiarato di essere "molto fiduciosa" che le misure annunciate ieri alla Camera dei Comuni "sono conformi ai nostri obblighi di diritto internazionale". Il disegno di legge è stato oggetto di gravi critiche da parte dei parlamentari dell'opposizione e delle organizzazioni benefiche per i rifugiati, con Amnesty International e l'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati che affermano che i piani "equivalgono a un divieto di asilo". (Rel)