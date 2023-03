8 marzo: Gualtieri, Roma al fianco delle donne sempre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Buona Festa della donna a tutte. Roma è al fianco delle donne, sempre. Per tutto il mese, promuoviamo un ricco calendario di eventi per riflettere sulla condizione e la valorizzazione delle donne in ogni campo della vita sociale, economica e culturale. Così sui social, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. (Rer)