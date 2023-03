Auto: governo ceco, negoziati con Volkswagen per fabbrica batterie proseguono

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Repubblica Ceca continua a negoziare con Volkswagen la possibile costruzione di una fabbrica di batterie per auto elettriche. Lo ha detto il ministero dell’Industria di Praga in reazione alla notizia che la società automobilistica tedesca ha rinviato la decisione. “La compagnia ci ha informato che vuole annunciare una decisione finale sulla costruzione di una ‘gigafactory’ in Europa solo dopo che la Commissione europea avrà chiarito la sua posizione in merito alla legge sulla riduzione dell’inflazione degli Stati Uniti (Ira)”, ha dichiarato un portavoce del governo di Praga. (Vap)