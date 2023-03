Salario minimo: Laus , da Castellone (M5s) false accuse a Pd

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Curioso come a volte alcuni esponenti politici pensino che per rendere vera un'affermazione, sia sufficiente dirla ad alta voce, anche in un'intervista. Mi riferisco a quanto dichiarato dalla vicepresidente del Senato del M5s, Maria Domenica Castellone, oggi su 'La Stampa' in un articolo a firma Niccolò Carratelli, riguardo al salario minimo. Nell'intervista dichiara: 'Noi una proposta di salario minimo l'abbiamo messa sul tavolo in tutti i governi di cui abbiamo fatto parte, ma gli alleati si sono messi di traverso, Pd compreso: ricordo che, nella scorsa legislatura, hanno presentato gli stessi emendamenti di Forza Italia'. La senatrice sa bene di affermare il falso. Posso dimostrare con documenti alla mano depositati, discussi e bloccati in commissione Lavoro di cui ero capogruppo nella scorsa legislatura, che se oggi non esiste una legge sulla rappresentanza con il relativo salario minimo la responsabilità è esclusivamente del M5s. Il resto sono chiacchiere da bar". Lo afferma il capogruppo del Pd in commissione Lavoro alla Camera, Mauro Laus. "Se questi sono i presupposti per costruire un percorso condiviso Pd, M5s e Terzo polo sulla questione salario - aggiunge il deputato dem - partiamo davvero male. Propongo alla senatrice di organizzare quanto prima una conferenza stampa congiunta nella quale spiegare in maniera veritiera e trasparente l'iter che in questi anni ha interessato la proposta di legge sul salario minimo. Sarà mia cura - conclude - informare nel dettaglio la segretaria Pd, Elly Schlein, di tutte le tappe che hanno visto il Pd protagonista sul tema salario minimo in modo che abbia gli elementi necessari per capire da dove e da quando siamo partiti e riuscire così a programmare le tappe da raggiungere nel prossimo futuro". (Rin)