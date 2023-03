Giappone: il Paese resta agli ultimi posti tra i Paesi sviluppati per influenza delle donne sul lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Giappone si è mantenuto per il settimo anno consecutivo al penultimo posto tra i Paesi sviluppati per l'influenza delle donne nella forza lavoro. L'indice, pubblicato in occasione della Giornata internazionale della donna, viene elaborato sulla base delle condizioni di lavoro e di altri fattori che influiscono sulla partecipazione professionale femminile in 19 dei 38 Paesi dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Il Giappone si è posizionato al 28mo posto e la Corea del Sud al 29esimo, come lo scorso anno. (Git)