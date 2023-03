Sardegna: litorale Quartu Sant'Elena, nasce Punto Info per i cittadini di Flumini e dintorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Novità in arrivo nel litorale di Quartu: il vecchio “Centro Informazioni turistiche” di via Melibodes, nei pressi della rotonda del Margine Rosso, lascia spazio ad un nuovissimo “Punto Info” per i cittadini di Flumini e dintorni: un vero e proprio centro di servizi decentrato del Comune nell’area del territorio vasto, destinato ad ospitare Urp, servizi demografici, segretariato sociale e molte altre funzioni, attualmente allo studio del settore agli Affari Generali. Insieme allo sportello comunale in un’ala separata dell’edificio di circa 125 mq aprirà anche un presidio del Banco di Sardegna, destinato ad accogliere uno sportello bancario automatizzato, una novità assoluta per il litorale quartese resa possibile dall’accordo quindicinale fra il Comune e la Banca. (segue) (Rsc)