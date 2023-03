Georgia: ministero Interno, 66 persone arrestate durante disordini di ieri sera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 66 le persone arrestate ieri durante i disordini avvenuti dinnanzi alla sede del Parlamento di Tbilisi a causa dell’approvazione in prima lettura della legge sugli agenti stranieri. E’ quanto si legge in un comunicato del ministero dell’Interno di Tbilisi, secondo cui 50 agenti di polizia sono rimasti feriti durante gli scontri. Il ministero dell'Interno ha aperto un procedimento penale per aggressione contro dei funzionari di polizia e dipendenti del sistema penitenziario, nonché per danneggiamento di beni pubblici. (Rum)