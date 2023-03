Libia: inviato Onu Bathily incontra presidente Menfi, focus su recenti incontri e colloqui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inviato speciale del segretario generale delle Nazione Unite per la Libia, Abdoulaye Bathily, ha incontrato il presidente del Consiglio presidenziale della Libia, Mohamed al Menfi, per aggiornarlo sui risultati dei suoi ultimi incontri e colloqui. Lo ha reso noto un comunicato del Consiglio presidenziale libico, secondo il quale Menfi ha ribadito il suo sostegno a tutti gli sforzi compiuti per raggiungere le elezioni parlamentari e presidenziali prima della fine del 2023. Bathily ha incontrato anche il premier del Governo di unità nazionale (Gun), Abdulhamid Dabaiba, per informarlo sugli ultimi sviluppi e sulle consultazioni dell’inviato Onu con le diverse parti libiche. L'ufficio stampa di Dabaiba ha fatto sapere che nell'incontro si è discusso anche "delle misure pratiche per attuare la sua proposta, affinché possa esprimere il vero desiderio dei libici di tenere elezioni giuste". (Lit)