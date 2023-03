Siccità: Zaia, rischio dei razionamenti è concreto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il rischio dei razionamenti è concreto. Lo ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto, a margine dell'inaugurazione del primo tratto del Canale Leb, a Belfiore, in provincia di Verona. "Questa situazione - ha concluso Zaia - ancora non ce li impone, perché l'attività agricola non è nel suo pieno fiorire. Se l'acqua non dovesse arrivare, in futuro avremo la necessità di razionare perché alle attività umane si vanno poi ad aggiungersi quelle dell'agricoltura". (Rev)