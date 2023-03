Libia: il Qatar annuncia sostegno all'iniziativa delle Nazioni Unite per tenere le elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar ha annunciato il suo sostegno agli sforzi dell'inviato speciale delle Nazioni Unite in Libia, Abdoulaye Bathily, per tenere le elezioni e favorire la sicurezza e la stabilità nel Paese. La posizione del Qatar è stata rivelata durante un incontro tra l'ambasciatore di Doha a Tripoli, Khaled al Dosari, e la ministra degli Esteri del Governo di unità nazionale della Libia, Najla el Mangoush. Lo ha riferito il ministero libico, spiegando che i due hanno discusso "degli ultimi sviluppi della situazione politica nel Paese e del lavoro che il Governo di unità nazionale svolge per realizzare le aspirazioni del popolo libico e tenere elezioni appena possibile". Le due parti hanno sottolineato "l'importanza di rafforzare le relazioni bilaterali e sviluppare il partenariato tra i due Paesi in vari campi". (Lit)