Ucraina: ministro Difesa Estonia, Ue decida in fretta su stanziamenti per fornitura munizioni a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- L’Unione europea deve decidere in fretta sullo stanziamento di risorse per fornire munizioni all’Ucraina. E’ quanto ha dichiarato il ministro della Difesa estone, Hanno Pevkur, parlando ai giornalisti prima di un incontro con gli omologhi europei a Stoccolma. "Quando metteremo a disposizione questo denaro, aumenteremo anche la capacità dell’industria, che è ciò di cui abbiamo bisogno anche per il futuro, ossia che le industrie europee possano produrre più munizioni”, ha affermato Pevkur. (Sts)