Romania: Parlamento approva dichiarazione a sostegno dell'Ucraina

- Il Parlamento di Bucarest ha adottato una dichiarazione a sostegno dell'Ucraina, a un anno dall'inizio dell'aggressione da parte della Russia il 24 febbraio. Il Parlamento romeno ribadisce il fermo sostegno della Romania “all'eroica lotta dello Stato e del popolo ucraino”, esprime “rispetto per il coraggio, la dignità e la resistenza dimostrati dall'esercito ucraino e dalla popolazione civile”. Nel contempo, il testo riconferma il "sostegno ineludibile" della Romania all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina, all'interno dei confini internazionalmente riconosciuti. I parlamentari di Bucarest riconfermano anche il sostegno al processo di adesione all'Ue di Ucraina, Moldova e Georgia. "Auspichiamo che le autorità ucraine affrontino, con attenzione e rapidità, gli aspetti importanti presentati dallo Stato romeno nelle relazioni bilaterali, come la situazione della minoranza romena in Ucraina, e la necessità di tutelare la biodiversità del delta del Danubio, in conformità con gli impegni e le norme europee e internazionali", sottolinea ancora la dichiarazione del Parlamento di Bucarest.(Rob)