Imprese: Heli-Expo 2023, Leonardo annuncia contratti, un accordo di collaborazione e gli ultimi sviluppi per il nuovo elicottero monomotore AW09

- Importanti annunci da parte di Leonardo nel corso del salone Heli-Expo 2023 (Atlanta, 7-9 marzo) con la firma di contratti e di un accordo di collaborazione per il mercato Usa per l’elicottero monomotore di nuova generazione AW09, del quale sono stati presentati gli ultimi sviluppi. Leonardo ha firmato contratti preliminari per oltre 50 unità con diversi clienti nel mondo: Aero Service Representação in Brasile, Synerjet Latina Sa in Colombia, Perù e Cile, Helitech Asia nel Sud-est asiatico, Safomar in Sud Africa, Diskopsa per Panama e Guatemala, Heliflite in Oceania e Aero Facility in Giappone. Inoltre, l’Azienda ha anche firmato un importante accordo con Metro Aviation, uno dei maggiori operatori privati e fornitori di servizi di elisoccorso negli Usa. L’accordo mira a sostenere l’introduzione e il posizionamento dell’AW09 nel paese, beneficiando della riconosciuta esperienza e delle capacità nello sviluppo di interni di elicottero e certificazioni, fornitura di servizi e addestramento. (segue) (Com)