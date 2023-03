Montenegro: prestito da 100 milioni di euro da Deutsche Bank al governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Montenegro ha preso in prestito 100 milioni di euro da Deutsche Bank. Lo ha annunciato il ministero delle Finanze di Podgorica, ripreso dalla stampa locale. Il prestito, per tre anni con un periodo di grazia di 12 mesi, ha un tasso di riferimento Euribor di sei mesi maggiorato del 5,9 per cento. La prima rata degli interessi verrà pagata sei mesi dopo il ritiro dei fondi del prestito, mentre il rimborso del capitale inizierà in 12 mesi e sarà effettuato mediante il pagamento di cinque identiche rate. Oltre agli interessi, verrà pagata una commissione di elaborazione della sottoscrizione sull'importo, per una cifra pari all'1,35 per cento del valore totale del prestito. L'economista Damir Sehovic ha affermato che questo è "un segnale allarmante per l'economia, che già soffre di problemi finanziari a lungo termine" e che il prestito "decisamente meno favorevole" di quelli pagati dai Paesi della regione, è "assolutamente insostenibile". (Seb)