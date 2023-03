Ucraina: Reznikov, ci servono 100 mila munizioni al mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ucraina ha bisogno di 100 mila munizioni al mese. Lo ha detto il ministro della Difesa ucraino Oleksii Resnikov, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri della Difesa a Stoccolma. "La nostra priorità numero uno sono i sistemi di difesa aerea e ancora munizioni da artiglieria da 155 millimetri veicoli da combattimento per la fanteria e più carri armati come i Leopard", ha detto. Ci servono, ha continuato Reznikov, dalle 90 alle 100 mila munizioni al mese per essere pronti alla campagna di controffensiva", ha aggiunto. "Condividiamo il piano estone di 4 miliardi di euro per consegnare un milione di munizioni", ha poi concluso il ministro. (Beb)