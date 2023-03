Ucraina: Borrell, usare fondi Ue esistenti per fornire munizioni a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fondi europei esistenti dovranno essere indicati come prioritari per acquistare congiuntamente le munizioni per l'Ucraina. Lo ha detto l'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza dell'Ue, Josep Borrell, al suo arrivo alla riunione informale dei ministri della Difesa europei in corso oggi a Stoccolma. "La prima cosa da fare è usare ciò che abbiamo a disposizione. Se poi gli Stati membri sono pronti a fornire di più, ne sarò felice. Ma oggi dobbiamo essere realistici e pragmatici e discutere delle misure che possono essere adottate oggi", ha detto Borrell. (Beb)