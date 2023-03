Montenegro: presidente Djukanovic, assolutamente convinto di mia vittoria a presidenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Montenegro e leader del Partito democratico dei Socialisti (Dps), Milo Djukanovic, ha affermato di essere "assolutamente convinto" della sua vittoria alle elezioni presidenziali che si terranno nel Paese balcanico il 19 marzo. Lo riporta la stampa di Podgorica. Djukanovic ha sottolineato di aver deciso di candidarsi "non per vincere", ma perché pensa che si debba "costruire tutti insieme il Montenegro nei prossimi cinque anni". A tal proposito il primo ministro Dritan Abazovic ha annunciato che il suo partito non sosterrà lo stesso Djukanovic, ma "un candidato che erediterà i valori europei". "Non sosterrò Djukanovic, perché per me non rappresenta i valori europei. Presto dichiareremo a chi daremo il nostro sostegno nel primo e successivamente nel secondo turno della tornata elettorale", ha detto Abazovic.(Seb)