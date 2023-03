Senato: Lega chiede non calendarizzare procedura abbreviata su provvedimento Isole minori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- "Chiediamo che non venga inserita nel calendario dei lavori la deliberazione della richiesta di procedura abbreviata del disegno di legge 'Legge quadro per lo sviluppo delle isole minori marine, lagunari e lacustri'". Lo ha detto in Aula al Senato, a nome del gruppo della Lega, Massimiliano Romeo, presidente dei senatori del Carroccio. "Non è utile votare una procedura abbreviata in quanto arriverà un provvedimento del governo", ha spiegato. Il provvedimento risale ai tempi del governo giallo-verde, ma ha aggiunto Romeo "era figlio di una mediazione" ed è "rimasto per quattro anni fermo alla Camera" per "alcune problematiche", infatti "il ddl così come approvato presentava delle criticità". Ecco perché la Lega preferirebbe "aspettare il decreto che arriva da governo, poiché su questo occorre un approfondimento intenso", ha concluso Romeo.(Rin)