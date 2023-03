8 marzo: Polizia, 125 donne uccise nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il numero delle vittime di genere femminile evidenzia un incremento pari al 12 per cento, in quanto dalle 112 donne uccise del 2019 si è passati alle 125 del 2022. Anche in ambito familiare/affettivo, ad una diminuzione dell’8 per cento degli omicidi commessi, corrisponde un aumento del 10 per cento per cento di quelli con vittime di genere femminile. E' quanto emerge dai dati sulle donne vittime di violenza elaborati dal Dipartimento della pubblica sicurezza-Direzione centrale della polizia criminale del Viminale. Nello stesso ambito, invece, risultano in diminuzione sia gli omicidi commessi dal partner/ex partner (- 17 per cento) sia il numero delle relative vittime donne che, da 68 del 2019 passano nell’anno appena trascorso a 61, con un decremento che si attesta al 10 per cento.(Rin)