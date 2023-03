Milano: Sala, nuovi marciapiedi e alberi per via Padova, diventerà una zona a velocità moderata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Via Padova verrà "inserita in una zona a velocità moderata che va da piazzale Loreto fino ai quartieri Adriano e Crescenzago Nord e manterrà in tutto il percorso il passaggio dell’Atm con il bus 56", con la sua riqualificazione che sarà "caratterizzata dall’ampliamento e dal rifacimento dei marciapiedi con lastre di luserna per migliorare il fronte dei negozi e dalla realizzazione di 8 nuove piazze, grazie all’allargamento degli spazi in alcuni incroci". Lo ha riepilogato il sindaco di Milano Giuseppe Sala nella puntata di oggi del suo podcast "Buongiorno Milano", sottolineando che il progetto è "un bel modo di festeggiare via Padova in occasione del suo centenario". "La via - ha infatti spiegato - è stata tracciata cento anni prima, dritta come un fuso in quanto attraversava sostanzialmente la campagna. Ed è proprio a cento anni dalla sua nascita che si realizza un progetto di restyling di via Padova: otto nuove piazze, nuovi marciapiedi, 230 nuovi alberi, tre milioni di investimento. Una via Padova più verde, più sicura per i pedoni con un passaggio dei mezzi pubblici più scorrevole grazie alla estensione dell’attuale corsia preferenziale. L’intervento interessa un lungo tratto della via, tra via Arici e via Giacosa, e si innesta al tratto successivo già riqualificato che raggiunge piazzale Loreto". (segue) (Rem)