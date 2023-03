Milano: Sala, nuovi marciapiedi e alberi per via Padova, diventerà una zona a velocità moderata (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo anche colto l’occasione - ha aggiunto - per la sostituzione delle tubazioni dell’acquedotto: una prima parte, da via Giacosa ai ponti della ferrovia, è stata completata lo scorso anno, mentre il tratto dai ponti della ferrovia a via Anacreonte è avviata in questi giorni per completarsi entro fine anno. I lavori per le sistemazioni superficiali sono stati avviati invece il 20 febbraio. Si è cominciato con la costruzione dei marciapiedi nel sottopasso di via Pontano, che ha da poco cambiato volto grazie al progetto Tunnel Boulevard, le pareti buie e sporche ora sono una specie di galleria d’arte pubblica realizzata con il sostegno di Fondazione Cariplo grazie al bando ‘Piazze aperte’. Sul ponte ferroviario comparirà la scritta ‘Via Padova Mondo’. In aprile invece i lavori si sposteranno nella zona della rotonda di via Giacosa fino al sottopasso e dureranno, per quanto riguarda il lato e civici pari, sino alla fine dell’anno. Successivamente, ci si occuperà dell’altro lato nel corso del 2024, e nel 2025 si completerà la tratta dal ponte della ferrovia a via Anacreonte e infine si raggiungerà via Arici. "L’obiettivo complessivo - ha illustrato il sindaco - è migliorare la vivibilità degli spazi pubblici del quartiere, con la creazione di nuovi spazi e la valorizzazione del fronte commerciale, ed aumentare poi la sicurezza stradale anche incentivando la mobilità sostenibile. La velocità sarà moderata per favorire la compresenza di veicoli a motore e biciclette, aumenteranno gli attraversamenti pedonali, che saranno facilitati con passaggi più ampi e in alcuni casi rialzati, complessivamente saranno 22 gli incroci riqualificati e 35 gli attraversamenti pedonali rialzati". (Rem)