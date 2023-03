Trasporti: sciopero nazionale, a Roma Metro A chiusa Metro B/B1 e C regolari con riduzione corse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Metro A chiusa, Metro B/B1 e Metro C regolarmente in funzione così come la linea Termini-Giardinetti. Questi i dati relativi al trasporto pubblico, a Roma, coinvolto nello sciopero nazionale indetto da Cub Trasporti nella giornata di oggi e in occasione della Giornata Internazionale della donna. A causa della protesta anche le linee di superficie potrebbero subire ritardi e cancellazioni di corse. Queste le motivazioni dello stop messo in atto in diverse città italiane: "il peggioramento della condizione generale di vita delle donne a partire dalla condizione di lavoro nel nostro paese ma che investe tutti gli altri ambiti, sociale, familiare, culturale, una condizione di lavoro/non lavoro, salute e sicurezza, salario/non salario, peso del lavoro di cura per la mancanza di servizi pubblici e gratuiti e gravi tagli alle risorse per la scuola pubblica, la sanità pubblica, una condizione di tragica violenza sulle donne/femminicidi, di attacco al diritto di libera scelta della maggioranza delle donne in tema di maternità e/o di aborto". Il traffico, nella Capitale, ha subito pesanti ripercussioni proprio a causa dello sciopero con i romani che hanno scelto di prendere l'auto per spostarsi. Dal centro alla periferia, infatti, si registrano code e difficoltà alla circolazione con gli automobilisti rimasti bloccati. (Rer)