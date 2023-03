Spagna: Sanchez mette in dubbio il "coraggio" del leader di Vox Abascal in relazione a mozione sfiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del governo spagnolo, Pedro Sanchez, ha messo in dubbio il "coraggio" del leader di Vox, Santiago Abascal, al quale ha rimproverato il ritardo con cui ha presentato la mozione di sfiducia contro di lui e il fatto di aver scelto come candidato Ramon Tamames, un "politico veterano" che sembra "non essere in linea" con le sue posizioni "estremiste". Il capo dell'esecutivo lo ha affermato in un confronto al Congresso dei deputati con l'esponente della formazione sovranista. Abascal ha accusato il premier di lasciare "senza protezione" le donne dopo la controversa riforma della legge sulla violenza sessuale nota come "solo sì è sì", sostenendo che le aggressioni sono "aumentate" durante il suo mandato. Al contrario, Sanchez ha rivendicato la difesa delle donne nel suo governo e ha denunciato che Vox, invece, le riserva "la sezione femminile" all'interno del suo partito. (Spm)