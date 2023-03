8 Marzo: Meloni, crescita presenza donne in ogni settore è sviluppo della nostra Nazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Grandi passi avanti sono stati fatti e molti ancora dovranno essere compiuti, con la consapevolezza però, che la crescita della presenza della donna in ogni settore è e deve rappresentare perno e movimento continuo per lo sviluppo della nostra Nazione. Buon 8 marzo a tutte le donne d'Italia, d'Europa e del mondo". Lo scrive il presidente del Consiglio Giorgia Meloni su Facebook in occasione della Giornata Internazionale della Donna. (Rin)