Algeria: membro del parlamento croato ricevuto da segretario generale ministro Esteri

- Il segretario generale del ministero degli Affari esteri dell'Algeria, Amar Belani, ha ricevuto, ieri ad Algeri, il presidente della Commissione relazioni estere del parlamento della Croazia, Gari Cappelli. Lo ha riferito il ministero algerino in un comunicato secondo cui l'incontro "ha rappresentato un'occasione per ribadire la volontà comune di rafforzare gli ottimi rapporti tra i due Paesi e di sviluppare e ampliare la cooperazione bilaterale, soprattutto alla luce del successo delle consultazioni politiche algerino-croate, la cui terza sessione ha avuto luogo ad Algeri il 21 febbraio scorso". Inoltre, le due parti hanno sottolineato la necessità "di attuare i risultati concordati durante le consultazioni politiche, in particolare per quanto riguarda l'aumento del volume degli scambi commerciali, lo sviluppo della cooperazione bilaterale e lo scambio di competenze ed esperienze di successo nel settori dell'agricoltura, del turismo, dell'energia, della cultura, dello sport e dell'industria, nonchè la creazione di un partenariato economico globale tra i due Paesi".(Ala)