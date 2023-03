Siria: ong, tre persone uccise in attacco attribuito a Israele su aeroporto di Aleppo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre persone, di cui un ufficiale siriano, sono rimaste uccise in seguito all’attacco attribuito a Israele che ieri ha preso di mira l’aeroporto di Aleppo, nel nord della Siria, causando alcuni danni alla pista. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con una fitta rete di fonti sul territorio. Secondo l’agenzia di stampa siriana “Sana”, alle ore 2:07 (ora locale) di ieri le difese aeree siriane avrebbero intercettato alcuni missili lanciati dal Mar Mediterraneo, a ovest della città costiera di Latakia. Il ministero degli Esteri di Damasco ha indicato che l'attacco costituisce un “doppio crimine”, perché ha preso di mira un aeroporto civile, impedendo l'accesso agli aiuti umanitari dall'interno e dall'esterno della Siria alle vittime del terremoto del 6 febbraio. (Lib)