Taiwan: Google istituirà un fondo a sostegno dei media dell'isola

- Alphabet Inc, conglomerato statunitense cui fa capo Google, ha annunciato oggi l'istituzione di un fondo da 9,8 milioni di dollari, che verranno stanziati nell'arco dei prossimi tre anni a sostegno delle operazioni e della competitività digitale dei media di Taiwan. Negli scorsi anni, Google è stata sollecitata da diversi governi a negoziare accordi commerciali per retribuire gli editori delle notizie pubblicate sulle sue piattaforme. Taiwan non ha avanzato richieste analoghe, ma Google ha deciso di muoversi di propria iniziativa: il nuovo fondo, battezzato "Taiwan News Digital Co-prosperity Fund" ("Fondo di co-prosperità digitale per l'informazione di Taiwan"), dovrebbe fornire ai media dell'isola le risorse necessarie a mantenere spazio e circolazione sulle piattaforme digitali, oltre "ad affinare capacità digitali, acquisire esperienza e sostenere lo sviluppo stabile dell'industria dell'informazione di Taiwan". (Was)