Libano: forze di sicurezza sequestrano pillole di captagon nascoste in semi di girasole

- Le Forze di sicurezza interna del Libano (Fsi) hanno arrestato un uomo libanese di 25 anni che trasportava pillole di captagon nascoste all’interno di semi di girasole. Lo hanno riferito le forze di sicurezza in un comunicato diffuso dal quotidiano “L’Orient le Jour”, secondo il quale il carico era destinato al carcere di Batroun, nel nord del Libano. Le forze di sicurezza hanno spiegato che i semi di girasole erano stati rimossi dalle loro bucce e sostituiti con pillole di captagon. La data dell’operazione e la quantità di stupefacenti sequestrati non sono stati rivelati. Nell’aprile del 2021, l’Arabia Saudita ha introdotto il divieto di importare frutta e verdura dal Libano per bloccare il traffico di stupefacenti dopo il sequestro presso il porto di Gedda di un carico di oltre cinque milioni di pillole di captagon nascoste all’interno di melograni. (Lib)