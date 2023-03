Medio Oriente: suonano sirene nel sud di Israele dopo il lancio di un razzo da Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sirene di allarme anti-razzo sono suonate oggi vicino alla città meridionale di Sderot, in Israele, e in altre località vicino al confine con la Striscia di Gaza dopo il lancio di un razzo dall’enclave palestinese. Lo rende noto un comunicato delle Forze di difesa israeliane (Idf), diffuso dal quotidiano “Jerusalem Post”. Secondo quanto riferito dalle Idf, il razzo sarebbe caduto all’interno della Striscia di Gaza. Ieri sei palestinesi sono rimasti uccisi e almeno 10 feriti in seguito a un’operazione condotta dalle Idf nel campo profughi di Jenin, in Cisgiordania. Tra le vittime ci sarebbe il responsabile dell'omicidio di Hallel e Yagel Yaniv, due fratelli residenti nell’insediamento di Har Bracha, a pochi chilometri da Nablus, uccisi lo scorso 27 febbraio a Huwara. (Res)