- "La prima sezione della Corte di Cassazione ha confermato le condanne per l'omicidio dell'avvocato Enzo Fragalà, avvenuto per mano mafiosa nel 2010 a Palermo. La sua onestà e il suo impegno per la legalità sono fonte di ispirazione. Un abbraccio alla figlia Marzia e alla famiglia". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. (Rin)