Yemen: principe ereditario saudita riceve presidente Al Alimi, focus su ultimi svilluppi

- Il principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, ha ricevuto a Riad il capo del Consiglio presidenziale yemenita, Rashad al Alimi, per discutere degli ultimi sviluppi in Yemen. Lo ha riferito l’agenzia di stampa saudita “Spa”. In questa occasione, il principe ereditario ha ribadito il sostegno del Regno al Consiglio presidenziale. Le due parti hanno anche ribadito la necessità di sostenere tutti gli sforzi per raggiungere una soluzione politica globale in Yemen sotto gli auspici delle Nazioni Unite, per raggiungere la sicurezza, la stabilità e lo sviluppo del Paese. All'incontro hanno partecipato il capo dell'intelligence saudita Khaled al Humaidan e l'ambasciatore del Regno in Yemen, Mohamad Al Jaber. (Res)