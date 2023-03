Australia-Usa: Albanese a Washington questa settimana, attesa firma accordo su sottomarini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell'Australia, Anthony Albanese, ha annunciato che si recherà negli Stati Uniti questa settimana, dopo un viaggio ufficiale in India, e che incontrerà il presidente Joe Biden. "Non vedo l'ora di proseguire l'impegno con l'amministrazione Usa", ha dichiarato Albanese prima della partenza alla volta dell'India. Secondo anticipazioni del quotidiano "Sydney Morning Herald", durante la visita negli Stati Uniti il primo ministro firmerà l'accordo per la produzione congiunta della nuova flotta di sottomarini a propulsione nucleare, parte del patto di sicurezza trilaterale Aukus annunciato dai due Paesi e dal Regno Unito alla fine del 2021. La firma dell'accordo sarebbe in programma lunedì 13 marzo a San Diego, e oltre a Biden e Albanese dovrebbe essere presente per l'occasione anche il primo ministro britannico Rishi Sunak. (Res)