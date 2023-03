Corea del Sud-Usa: ministro finanze anticipa rafforzamento cooperazione forex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze della Corea del Sud, Choo Kyung-ho, ha annunciato oggi che il Paese rafforzerà la cooperazione con gli Stati Uniti nel settore della valuta estera. "Un mercato valutario ordinato e ben funzionante serve da base per la crescita del commercio tra i due Paesi e gli investimenti reciproci", ha dichiarato il ministro in occasione di un evento organizzato a Seul dalla Camera di commercio Usa in Corea. I commenti del ministro sono coincisi con un sensibile deprezzamento del won rispetto al dollaro, in calo dell'1,85 per cento dopo le ultime indicazioni della Federal Reserve riguardo una possibile accelerazione dei rialzi dei tassi di riferimento. (Git)