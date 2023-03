Auto: Urso, l'Ue garantisca gli interessi nazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"La rete di corrispondenti di Nova è diventata un importante riferimento per molti operatori, del mondo della comunicazione e di quello produttivo" Adolfo Urso

Senatore e Presidente del Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica

24 luglio 2021

- Il ministro Adolfo Urso, titolare delle Imprese e del Made in Italy, è reduce da quello che la stessa premier Meloni ha definito 'un successo': il rinvio della decisione Ue sullo stop dal 2035 ai motori termici. E ora, davanti al tentativo di Ursula von der Leyen di riaprire il delicato dossier, in un'intervista ad "Avvenire" chiede una "proposta organica" della Commissione Ue, che parta dalle istanze italiane. Urso osserva che "l'Italia ha espresso un bisogno largamente condiviso in Europa, innanzitutto dai lavoratori europei e quindi dalle imprese. Non dobbiamo avere timore di esprimerci perché siamo dalla parte della ragione, come i fatti dimostrano. Peraltro, è la prima volta che un regolamento di questa portata viene tolto dall'ordine del giorno dopo la conclusione del trilogo, per una nuova riflessione tra gli Stati". "E il confronto avvenuto in Germania - aggiunge - tra la presidente Von der Leyen e il cancelliere Scholz al ritiro annuale del governo tedesco lo dimostra. L'Italia conta, oggi più che mai, perché parla con la ragione e nell'interesse dell'Europa". Il ministro si attende che "la Commissione europea faccia una proposta recependo le nostre indicazioni, che riguardano non solo questo dossier ma anche le modalità con cui si pensa di raggiungere l'autonomia strategica europea sugli ambiziosi obiettivi del Net-Zero sul green tech. È necessario un approccio complessivo più adeguato alla realtà, pragmatico e non ideologico anche sugli altri regolamenti che riguardano l'automotive: le emissioni di CO2 sui veicoli pesanti e soprattutto i tempi del passaggio all'Euro 7". (segue) (Res)