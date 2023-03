Lavoro: Da Ros (Confindustria), più donne fanno crescere Pil e benessere sociale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una spinta alla crescita. E non solo in termini di Pil, ma nell'accezione più ampia di benessere, economico e sociale. "L'attenzione alla sostenibilità sociale, alla diversità, all'inclusione sono fattori che possono e devono spingere ad una maggiore presenza delle donne nel mondo del lavoro. Sono i numeri a dimostrarlo". La vice presidente di Confindustria, Katia Da Ros, in una intervista al "Sole 24 Ore" ne cita uno in particolare: se si aumentasse il tasso di occupazione femminile, che nel 2021 era il 49,4 per cento, fino a portarlo ai livelli di quello maschile, il 67,1 per cento, il Pil potrebbe aumentare di circa il 12,4 per cento, secondo i dati McKinsey Global. Da Ros è in prima persona una bandiera dell'empowerment femminile: "È dimostrato, come indicano anche dati Cerved 2022, che includere le donne nel mondo del lavoro aumenta il benessere economico. Il lavoro, come dice anche la Costituzione, è dignità. Si crea una società più giusta e più equa, oltre a generare una maggiore ricchezza. Sono valori che stanno diventando più diffusi e condivisi. L'attenzione all'inclusione e alla sostenibilità sono fattori di successo per un'azienda. Ma ci sono molti elementi in cui siamo indietro". (segue) (Res)