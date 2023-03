Lavoro: Da Ros (Confindustria), più donne fanno crescere Pil e benessere sociale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra questi c'è senza dubbio la formazione, che secondo la vice presidente è "uno dei problemi principali. Ancora troppo spesso sono proprio le donne che non si sentono adatte ad affrontare una formazione tecnico-scientifica. Si autolimitano, un retaggio culturale che ha radici profonde. Ma c'è anche di più, in senso negativo: una ragazza su 4 tra 115 e i 29 anni non lavora e non studia. E lo scenario peggiora se pensiamo che abbiamo 1,2 figli per ogni donna. Alla questione dell'occupazione femminile si aggiunge anche quella della demografia". Diversità di inclusione e anche di salario: "La differenza esiste, è un gap che va superato. Anche se in Italia il differenziale è del 5 per cento, tra i più bassi dell'Unione europea". Da Ros osserva infine che "anche il welfare aziendale ha un ruolo importante: noi per esempio abbiamo creato un asilo interaziendale, una formula che va diffusa. È importante anche lo smartworking e una maggiore flessibilità lavorativa. È una strada che come Paese dobbiamo percorrere" (Res)