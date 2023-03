Mafie: estradata in Italia nigeriana inserita in lista dei 100 latitanti più pericolosi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 4 giugno 2022, la latitante è stata tratta in arresto in Nigeria dai locali servizi di intelligence – Department of State Services (Dss) - in esecuzione della red notice emessa dall'Italia, al termine di un'intensa attività di ricerca svolta anche con missioni in Nigeria da parte di funzionari del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia (Scip). La localizzazione di Jeff Joy è frutto dell'eccellente collaborazione assicurata dall'Esperto per l'Immigrazione italiano in Nigeria che ha sostenuto l'azione delle forze di polizia locali per individuare il luogo dove la donna viveva, a testimonianza delle potenzialità operative offerte dalla rete italiana di Esperti per la sicurezza che operano in 84 Paesi del mondo, tra accrediti primari e secondari. L'estradizione della latitante nigeriana, che rappresenta un unicum nei rapporti fra l'Italia e la Nigeria essendo il primo caso pilota nell'attuazione del Trattato di estradizione entrato in vigore nel 2020, è stata possibile grazie all'attività svolta in loco dalla magistratura inquirente nigeriana e all'impulso dell'ambasciatore italiano in Nigeria in collaborazione con il ministero della Giustizia italiano. (segue) (Rin)