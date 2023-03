Mafie: estradata in Italia nigeriana inserita in lista dei 100 latitanti più pericolosi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procedura estradizionale, avviata subito dopo l'arresto del giugno dello scorso anno, ha superato un primo step con la decisione favorevole emessa dal giudice dell'Alta Corte federale di Abuja – Nigeria a cui è seguita la conferma dell'autorità politica, resa ufficiale in occasione dell'incontro avvenuto del 10 febbraio scorso tra il ministro della Giustizia nigeriano Abubakar Malami che ha personalmente informato l'ambasciatore italiano Stefano De Leo della decisione di consegnare Jeff Joy alle autorità italiane. "L'Africa si conferma oggi un'area strategica per la ricerca latitanti e il contrasto al crimine organizzato. I Paesi africani in via di sviluppo rappresentano poi dei luoghi elettivi per il riciclaggio dei capitali illeciti della criminalità organizzata e l'Italia è impegnata a livello internazionale per agevolare, attraverso strumenti penali ed amministrativi, il tracciamento dei patrimoni illeciti delle mafie per il loro sequestro e confisca" ha sottolineato a margine dell'operazione il prefetto Vittorio Rizzi, direttore centrale della polizia criminale da cui dipende la cooperazione internazionale operativa di polizia. (Rin)