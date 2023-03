Migranti: von der Leyen, investiremo mezzo miliardo per i corridoi umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un suo intervento su "La Stampa" scrive che "il fenomeno migratorio è una realtà complessa e in costante trasformazione. È una sfida a cui facciamo fatica a dare una risposta e che richiede soluzioni radicali ed esaustive. Le soluzioni si potranno trovare soltanto agendo unitamente". "Mentre ci adoperiamo per pervenire a un'intesa su un quadro giuridico comune - continua la presidente - l'Ue può agire. Per questo motivo, ho predisposto alcune misure operative immediate in vista dell'ultimo Consiglio europeo e sono stata incoraggiata a farlo dalle reazioni e, in particolare, dall'impegno dimostrato dall'Italia nel lavorare in stretta collaborazione. Primo, dobbiamo coordinare le nostre azioni con i partner più importanti per impedire le partenze irregolari e salvare vite in mare". A questo fine, "la Commissione sta lavorando in stretta collaborazione con gli Stati membri per intensificare la cooperazione con i partner più importanti in Africa settentrionale. L'Ue e l'Italia collaborano da molti anni per rafforzare la gestione delle frontiere e così pure le capacità di ricerca e salvataggio". (segue) (Res)