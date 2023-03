Migranti: von der Leyen, investiremo mezzo miliardo per i corridoi umanitari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quel che riguarda invece la programmazione dei finanziamenti dell'Ue, "ancora una volta quest'anno daremo la priorità a questa attività, con un'attenzione particolare nei confronti di Tunisia ed Egitto. Offriremo anche ulteriore appoggio alla gestione delle frontiere marine della Libia, alle capacità di ricerca e intervento di salvataggio e rafforzeremo gli interventi complementari per intensificare il controllo delle sue frontiere di terra con l'Egitto". Secondo punto: "Dovremmo concentrare i nostri sforzi nei confronti di coloro che necessitano di protezione internazionale, fornendo loro alternative reali al fatto di affidare il loro destino alle mani dei criminali. Lo sforzo dell'Italia e di altri Paesi volto a offrire rotte sicure e legali alle persone vulnerabili grazie a corridoi umanitari costituisce un contributo fondamentale. Da qui al 2025 offriremo finanziamenti per almeno mezzo miliardo di euro per i ricollocamenti e i corridoi umanitari, fornendo aiuto alla ricollocazione di circa cinquantamila persone". (segue) (Res)