Migranti: von der Leyen, investiremo mezzo miliardo per i corridoi umanitari (3)

- Von der Leyen ricorda inoltre che "per appoggiare modelli emergenti nati a partire dall'esperienza dei corridoi umanitari, a gennaio la Commissione ha lanciato un appello a finanziamenti mirati nel quadro del Fondo Asilo, migrazione e integrazione per il patrocinio comunitario". Quanto al terzo e ultimo aspetto delle iniziative europee: "Per lavorare in più stretta collaborazione a un approccio di ricerca e salvataggio più coordinato, la Commissione ha rilanciato il Gruppo di contatto europeo per la ricerca e il salvataggio nell'ambito del Piano d'azione per il Mediterraneo centrale. Il gruppo mette a disposizione un forum per promuovere la cooperazione e il coordinamento tra le autorità nazionali e sono lieta di apprendere il forte impegno in tal senso dell'Italia", ha concluso la von der Leyen. (Res)