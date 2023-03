Siria: quattro persone uccise in attacco di droni a Deir ez-Zor

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattro persone sono morte e altre 8 sono rimaste ferite in seguito a un attacco con droni nella città di Deir ez-Zor, nella Siria orientale. Lo ha riferito l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra ma con un’ampia rete di fonti sul territorio. L’attacco avrebbe preso di mira un edificio utilizzato per la costruzione di armi da parte delle milizie filo-iraniane presenti nell’area e un camion carico di armi, secondo alcune fonti citate dal Sohr. (Lib)