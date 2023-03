Difesa: Breton, pronto il piano Ue per l'acquisto congiunto di armi per Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sta compiendo passi avanti l'idea di acquisti congiunti di armi da inviare in Ucraina in modo da rifornire Kiev nella sua guerra contro Mosca. La Commissione europea sta studiando meccanismi per aumentare le capacità di produzione dell'industria europea. "Abbiamo ricevuto l'urgente richiesta ucraina di nuove munizioni da 155 millimetri", ha spiegato al "Sole 24 Ore" il commissario al mercato unico e all'industria Thierry Breton. La soluzione che verrà presentata ai ministri sarà "ambiziosa, pragmatica e veloce". Più in generale, ha aggiunto il commissario, il tentativo dei paesi membri deve essere di "mutualizzare un po' di più" un settore, quello militare, che è stato ostaggio per decenni degli interessi prettamente nazionali. Secondo le informazioni raccolte a Bruxelles, a ridosso di un incontro ministeriale a Stoccolma, il piano comunitario si basa su due pilastri. Il primo prevede che i Ventisette trasferiscano a Kiev parte dei loro depositi di munizioni. L'Alto Rappresentante proporrà ai ministri di usare un miliardo proveniente dal Fondo europeo per la pace (Efp) per rimborsare fino al 50-60 per cento del materiale inviato all'Ucraina dai paesi membri. Il secondo pilastro riguarda la produzione di nuove munizioni. Il commissario spiega che "abbiamo individuato 15 imprese produttrici di munizioni da 155 metri in 11 paesi". "L'industria europea - aggiunge - non è pronta alle esigenze di un conflitto ad alta intensità. Gli Stati membri accetteranno di donare le loro scorte all'Ucraina solo se avranno una chiara prospettiva dei tempi di rifornimento". Il commissario ha infine avvertito: "La nostra industria della difesa deve passare rapidamente alla modalità di una economia di guerra".(Res)