Migranti: Lollobrigida, solo lo stop alle partenze illegali può evitare altre morti in mare

- "Continuiamo a fare il possibile per impedire stragi causate dai mercanti di morte". È la promessa di un'intervista al "Giornale" di Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e capo delegazione di Fratelli d'Italia al governo, all'indomani dell'intervento alla Camera del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sulla tragedia di Cutro. "Il presidente Meloni - spiega Lollobrigida - ha il merito di aver posto per prima e con determinazione il tema in Europa. Dopo la tragedia di Cutro ha scritto alla Commissione europea. Siamo convinti che per evitare che altre persone muoiano vanno fermate le partenze illegali". "Lavoriamo - conclude Lollobrigida - per cercare una soluzione, anche attraverso il costante confronto con gli altri leader europei".(Res)