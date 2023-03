Italia-Ue: Lollobrigida, buoni i rapporti con Bruxelles

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo spread è basso, gli indicatori economici sono positivi e l'Ue sembra disposta ad allungare il termine di spesa dei fondi del Pnrr fino al 2029 e a dare maggior flessibilità all'Italia. I rapporti con Bruxelles "sono migliori di quelli che avrebbero preferito i catastrofisti - nota in una intervista al "Giornale" il ministro dell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida -. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha rappresentato un'inversione della narrazione sbagliata fatta durante la campagna elettorale. A livello internazionale, infatti, c'è una presenza, una credibilità e una capacità d'incidere che denota competenza e capacità di interfacciarsi in modo molto positivo anche con gli altri leader". Vari giornali stranieri, come 'The Times', 'Le Figarò' e 'The Economist' hanno elogiato l'operato del governo Meloni. Erano, dunque, infondati i timori espressi da Enrico Letta in campagna elettorale del rischio di un isolamento internazionale per l'Italia: "I fatti hanno smentito la narrazione della sinistra che vedrebbe l'Italia guidata da Meloni isolata in Europa. Fuori dai nostri confini vengono elogiate le azioni politiche e riconosciuto a questo Governo stabilita, grazie ad una linea pragmatica, ad una visione e a un'azione in politica estera basata su una diplomazia a 360 gradi del presidente del Consiglio". (segue) (Res)