Italia-Ue: Lollobrigida, buoni i rapporti con Bruxelles (2)

- Quanto alla battaglia italiana contro il Nutriscore: "Il rinvio del Nutriscore è solo la prima battaglia vinta contro un sistema di etichettatura fuorviante e condizionante. Non garantisce la corretta informazione per l'acquisto dei prodotti. Noi, invece, vogliamo lavorare su etichette che consentano la giusta informazione". "Non accetteremo mai - osserva il ministro - modelli che vedono il cittadino come un 'consumatore', ovvero un soggetto passivo e sottoposto a mere logiche di mercato. Ritengo che anche chi ha proposto il Nutriscore abbia acquisito la consapevolezza di superare questo modello", ha concluso Lollobrigida. (Res)