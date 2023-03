Regno Unito: Sunak pronto a battaglia legale con Ue per legge contro immigrazione illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro britannico Rishi Sunak ha dichiarato di essere "pronto per la lotta" con i giudici europei riguardo la nuova proposta di legge contro l'immigrazione illegale presentata ieri alla Camera dei Comuni. Come riporta il quotidiano "The Times", Sunak ha accusato la Corte europea dei diritti dell'uomo (Cedu) di abusare del "diritto naturale", spiegando: "Siamo pronti per una battaglia legale e siamo fiduciosi che vinceremo". Il primo ministro ha insistito sul fatto che nuova la legislazione rappresenti l'unico modo per fermare la crisi dei flussi migratori irregolari attraverso il Canale della Manica, anche se ciò dovesse causare uno scontro sui diritti umani con l'Unione europea. (Rel)